Bruni e Gomes affondano la Sangiovannese, il Gavorrano avanza ancora in classifica

BAGNO DI GAVORRANO – Tredicesimo successo in campionato per il Gavorrano, che fa esultare il pubblico amico del Malservisi-Matteini col 2-0 alla Sangiovannese. I rossoblù si rifanno del ko patito all’andata e continuano con la loro risalita verso i playoff.

Vittoria scandita nel primo tempo, con Bruni che rompe gli equilibri già al 5′ e Gomes che raddoppia al 25′. Senza particolari affanni il resto della gara, in cui i minerari si fanno insidiosi con Costanzo e ancora Bruni e gestiscono il risultato di fronte ad un avversario dalla fama di ammazzagrandi ma stavolta a corto di fiato e idee. Una chance per parte allo scadere.

Soddisfazione da parte della dirigenza maremmana a fine gara. “Il Gavorrano è stato superiore in tutto – ha detto il ds Filippo Vetrini – Dopo aver chiuso la gara dopo mezz’ora l’ha controllata senza problemi. Noi guardiamo partita dopo partita. Abbiamo ridato dignità ad una classifica importante. Un giorno vicino ci piacerebbe tornare in serie C. Finché non c’è il triplice fischio però sogneremo l’aggancio alle big”.

“Questa squadra mi dà tante soddisfazioni – ha detto il tecnico Marco Cacitti – è un gruppo eccezionale che sta facendo benissimo. Tutti si sono sacrificati non rischiando sulla e portando a casa un risultato importantissimo. La sosta ci consentirà adesso di rifiatare durante la quale cercheremo di recuperare Mastino e Lamioni. Le ambizioni? Dobbiamo vivere giornata dopo giornata, ma davanti ce ne sono tante. La nostra difesa ha preso solo tre gol in dieci partita e proseguiremo così. Alla fine tireremo le somme”.



Il difensore centrale Leonardo Bruni ha spiegato come è nato il gol del vantaggio: “Abbiamo provato questo schema in settimana e alla prima occasione l’abbiamo messo in atto. Siamo stati bravi a chiudere subito la gara con la Sangiovannese e poi ci siamo difesi bene, senza rischiare niente. L’importante in queste partite è non prendere gol. Il merito di questo periodo splendido? Siamo compatti e i risultati ci stanno dando ragione”.

GAVORRANO: Salvalaggio, Ferrante, Bracciali, Cerretelli, Bruni, Placido, Gomes, Grifoni, Jukic, Berardi, Costanzo. A disposizione: Florin, Capozzi, Amato, Pardera, Balloni, Scognamiglio, Koci, Carlotti, Brunacci. All. Cacitti.

SANGIOVANNESE: Scarpelli, Marghi, Papini, Mazzolli, Benedetti, Santini, Tacconi, Muscas, Mencagli, Disanto, Rontini. A disposizione: Garbinesi, Gautieri, Calori, Baldesi, Regoli, Petova, Polo, Gerardini, Mugelli. All. Buso.

ARBITRO: Turrini di Firenze; assistenti D’Ascanio di Roma 2 e Almanza di Latina.

MARCATORI: 5′ Bruni, 25′ Gomes.

I risultati della 30esima giornata: Aquila Montevarchi-San Gimignano 0-1, Gavorrano-Sangiovannese 2-0, Ghivizzano-Prato 0-1, Massese-Aglianese 1-2, Pianese-Bastia 3-0, Scandicci-Real Forte Querceta 2-0, Seravezza Pozzi-Ponsacco 0-0, Sinalunghese-Cannara 1-1, Tuttocuoio-San Donato Tavarnelle 0-1, Viareggio-Sporting Trestina 0-1.

La classifica: Pianese 54 punti; Seravezza Pozzi, Ponsacco 53; Ghivizzano 52; Montevarchi, San Donato 51; Tuttocuoio 49; ; Gavorrano 47; Prato 43; Cannara, Trestina 41; Sangiovannese 39; Aglianese 37; Scandicci e Bastia 34; Viareggio 33; Real Forte Querceta 30; San Gimignano 27; Sinalunghese 26; Massese 15.