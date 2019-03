Piccola nautica: «Prima di noi diportismo in ginocchio. Basta polemiche contro i residenti»

ORBETELLO – «Ormai il gruppo Pd è totalmente allo sbando e contro i nostri diportisti residenti» a dirlo è una nota del gruppo di maggioranza lagunare, Patto per il futuro.

«I nostri diportisti residenti – chiarisce la nota – grazie all’attuale Amministrazione Comunale avranno sconti davvero importanti sulla tariffa e non dovranno più presentare l’isee introdotto dalla precedente Amministrazione Paffetti senza motivo. Purtroppo il gruppo Pd è contro i nostri residenti e sta facendo davvero figure incredibili».

«Comprendiamo che – prosegue la nota della maggioranza – per chi ha messo in ginocchio il nostro diportismo, non deve essere facile accettare queste importanti decisioni dell’Amministrazione comunale che vanno incontro ai nostri residenti che ci hanno espresso viva soddisfazione ma una forte critica all’opposizione».

«Per quanto riguarda invece le sciocchezze ultime di Aldi su modifiche della delibera – conclude Patto per il futuro – avevamo già comunicato che c’era stato un semplice errore materiale di una tabella che è stata immediatamente modificata. Un’opposizione locale così inconsistente che si attira tutte le critiche dei residenti non è facile da trovare in Italia».