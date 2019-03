SIENA – Due uomini sono rimasti feriti in un incidente stradale, avvenuto nella serata di sabato 2 marzo, sulla strada provinciale 64 del Cipressino, a Borgo Santa Rita.

Un’auto per cause in corso di accertamento è finita contro il guardrail. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Arcidosso, intervenuta sul posto, ha impiegato più di un’ora per estrarre dall’auto uno dei due feriti che è stato consegnato al personale medico e successivamente all’elisoccorso Pegaso. Sul porto anche i Carabinieri.

L’intervento è ancora in corso.