La seconda Sangiovannese tira fuori i muscoli, sconfitti gli Juniores del Gavorrano

SAN GIOVANNI VALDARNO – La Sangiovannese fa valere la legge del più forte nella gara disputata ieri pomeriggio contro gli Juniores nazionali del Gavorrano, battuti 2-0. I ragazzi allenati da Gianni Martini sono riusciti a tenere testa ai valdarnesi fino alla mezz’ora del primo tempo, prima di arrendersi a Loffredo, che ha fatto capitolare il portiere Sabatini.

All’inizio della ripresa Tafani ha raddoppiato per la Sangiovannese, che non ha avuto problemi a controllare il ritorno dei rossoblù. Uno stop che brucia ma che era preventivabile alla vigilia visto che la Sangiovannese occupa la seconda posizione nel girone G. I gavorranesi si metteranno comunque al lavoro per tornare a muovere la classifica nel prossimo impegno contro lo Sporting Trestina.

SANGIOVANNESE: Allegranti, Tafani, Piazzesi (28′ st Nannini), Vannini, Bruno, Bidini, Romani, Baldesi (7′ st Franchi), Loffredo, Kondaj, Di Mella (39′ st Citernesi). A disposizione: Palagi, Cicogni, Mannozzi, Foelli, Aiello, Matteini. All. Pallari.

GAVORRANO: Sabatini, Righini, Forni, Balloni (1′ st Franchellucci), Amato, Cavallini (20′ st Chiodo), Molia, Cinea, Barlettai, Pastore, Vanacore (40′ st Zanaboni). A disposizione: Barbanera. All. Martini.

ARBITRO: Sassoli; assistenti Cerofolini e Grossi.

MARCATORI: 28′ Loffredo, 2′ st Tafani.