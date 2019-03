La Maregiglio Gea chiude in bellezza: battuta Follonica nell’ultima di campionato

FOLLONICA – Con il cuore e con i denti la Maregiglio Gea chiude la regular season del campionato Under 18 silver con una vittoria (62-52) nel derby al Palagolfo di Follonica. I ragazzi di Pablo Crudeli, che hanno dovuto rinunciare all’ultimo momento al bomber Giovanni Piccoli, punto di riferimento dei biancorossi, hanno iniziato nel migliore dei modi il confronto portandosi anche a sette punti di vantaggio nel primi 12 minuti. Con il passare del tempo Follonica si è rifatto sotto andando all’intervallo lungo sotto di un solo punti.

Nella terza frazione gli azzurri si sono portati avanti sul 38-36 e lo stesso hanno fatto sul 48-46 dopo 35 secondi dall’inizio dell’ultimo quarto. Le due triple di Lorenzo Scurti e quella di Sesar Bocchi hanno permesso ai grossetani di portarsi nuovamente avanti e di allungare nel finale. Con questo successo la Maregiglio si porta momentaneamente al secondo posto alle spalle della Memoria Livorno, in attesa del recupero di martedì 5 alle 19,30 tra Pall. Piombino e Team 90 Grosseto. Vincendo sarebbero i ragazzi di Alberto Eracli a qualificarsi per i playoff, altrimenti toccherà alla Maregiglio, che ha disputato un girone di ritorno straordinario.



Follonica Basket-Maregiglio Gea Grosseto 52-62

FOLLONICA: Petri 8, Bartolozzi 4, Bianchi 8, Contrino, Vichi 3, Ranieri 2, Bagnoli 12, Presenti 4, Rocchiccioli 7, Biagetti 3. All. Giuliano Vichi.

MAREGIGLIO GEA: Delfino, Tamberi, Baffetti 12, Scarpino 5, Pieri 4, Muntean 2, Burzi 6, Gruevski 16, Bassi 4, Scurti 6, Bocchi 5, Grilli. All. Pablo Crudeli.

ARBITRO: Bettazzi di Arcidosso.

PARZIALI: 7-12, 24-25, 43-44

USCITO PER FALLI: Scurti.