La Gea Basketball recupera bomber Perin e fa visita al Valbisenzio Vaiano

GROSSETO – Ferita nell’orgoglio dal Galli San Giovanni, che l’ha costretta alla prima sconfitta casalinga dell’anno, la Gea Grosseto torna in campo domenica sera alle 18 per rendere visita al Valbisenzio Vaiano.

All’andata Santolamazza e compagni si sono imposti con uno scarto di 24 punti (75-51), al termine di 40′ condotti dall’inizio alla fine, ma in casa il Vaiano è riuscito a vincere 7 delle dieci gare disputate e quindi merita il massimo rispetto. Il quintetto guidato da Alberto Vaiani vanta una difesa con una media di 59,1 punti subiti (62.5 la Gea) e servirà quindi la massima concentrazione e una prova di carattere per riprendere la marcia vincente e fare un altro passo avanti verso la vittoria del girone A di serie D.

La vittoria del Biancoverde Firenze nel posticipo di Campi Bisenzio ha fra l’altro lasciato inalterato il vantaggio di quattro punti dei ragazzi di Pablo Crudeli, che possono affrontare dunque questo ottavo turno di ritorno con la massima tranquillità. Tornano a disposizione il bomber Matteo Perin, assente mercoledì per problemi di lavoro, e Gabriele Canuzzi, che ha recuperato dopo essere stato messo ko dall’influenza. Assente Contri, conferma per il resto del gruppo.

“L’assenza di Perin – sottolinea il viceallenatore Luca Faragli, che ha diretto l’ultimo allenamento – è sicuramente pesata contro il San Giovanni. Alla base della sconfitta ci sono diversi fattori: non abbiamo giocato al meglio e probabilmente abbiamo sottovalutato un avversario veloce e grintoso. Ci ha illuso una buona partenza, ma nel finale loro sono stati più precisi di noi al tiro. Un incidente di percorso che vogliamo però cancellare subito”.

I convocati: Bocchi, Gruevski, Canuzzi, Zambianchi, Santolamazza, Perin, Roberti, Ricciarelli, Romboli, Furi, Morgia. Arbitri: Matteo Indrizzi di Sinalunga e Francesco Benassai di Arezzo.