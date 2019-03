La capolista Rosignano recupera e dilaga, battuta una rimaneggiata Ottica Bracci

ROSIGNANO – Sul campo della capolista Rosignano sconfitta per 82-44 per una rimaneggiata Ottica Bracci che con soli 9 giocatori resiste sostanzialmente per i primi 5′ dove conduce per 6-5 grazie ai canestri di Anastasi e Rocchiccioli. Poi l’attacco ospite si blocca ed i padroni di casa inanellano una serie di canestri dal perimetro con Spadaccini e Checchi e vanno a chiudere la prima frazione sul 17-6.



L’ingresso di Fedi ed il baby Rocchiccioli, tra i migliori in campo, sembrano dare nuovo smalto all’attacco ospite ma è la difesa che non riesce a contenere i padroni di casa capaci di trovare ottimi canestri sia contro la difesa ad uomo che contro la difesa a zona chiamata di Cosimi. Scamacca dall’angolo infila un 3 su 3 che scava un baratro insormontabile tra le due formazioni che vanno all’intervallo sul 44-21.

Nella terza frazione Follonica prova a cambiare difese ed uomini trova punti con Maestrini ma i padroni di casa ora giocano con tranquillità e sono costanti dalla lunetta ancora con Checchi ed Orandini. La partita scorre veloce ed all’ultimo intervallo il punteggio è sul 64-37.

Nell’ultima frazione Follonica prova a pressare ma i buoni recuperi vengono vanificati con le scarse percentuali di attacco (2/19 da 3 16-42 da 2 6-14 ai liberi al termine) che non consentono di effettuare nessun recupero e consentendo a Rosignano di dilagare confermando meritatamente il primato in classifica.

Adesso la formazione maremmana è ora attesa da quattro gare spareggio per l’accesso ai play che, con il rientro di tutti gli effettivi, possono essere alla portata per chiudere al meglio la stagione.

La formazione del Follonica: Maestrini 11, Carbai 2, Scorza, Fedi 7, Nocciolini 2, Anastasi 7, Rocchiccioli 8, Karim 7, Vichi, coach Cosimi e Chiti.