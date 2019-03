Il sindaco prende il caffè con i cittadini: Benini in tour per la città

FOLLONICA – Una serie di appuntamenti nei quartieri di Follonica, per incontrare i cittadini e, di fronte a un caffè, discutere di problemi e proposte per costruire insieme il programma per lo sviluppo futuro della città del Golfo. È “Un caffè con il sindaco”, il ciclo di incontro che vedranno impegnato, a partire da venerdì 8 marzo alle ore 18 al Bar Cassarello, a Follonica in via Cassarello 20, il sindaco Andrea Benini. E la scelta di cominciare proprio da un quartiere periferico, i cui abitanti anche negli ultimi giorni hanno segnalato alcune problematiche, non è casuale.

“Ho voluto dare il via a questa campagna di ascolto, che parte proprio dai locali pubblici e dall’idea che ci si può confrontare in un clima informale anche su temi importanti per lo sviluppo del territorio nei prossimi anni”, spiega Benini. “I Follonichesi sanno che non mi sono mai tirato indietro di fronte a richieste di incontro e confronto – aggiunge il sindaco – che ho sempre ricevuto tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. In questo caso, come abbiamo fatto in tante altre circostanze, saremo nei quartieri per discutere insieme le questioni importanti per migliorare ancora di più il nostro territorio”.

“D’altra parte – aggiunge Benini – lo slogan scelto per questa campagna elettorale ‘Prendiamo per mano Follonica’ non vuole essere un mero slogan, ma un modo metaforico per dire ciò che vogliamo fare davvero: aiutare la nostra città a crescere ancora. E per crescere c’è bisogno di continuare ad ascoltare le persone, di confronto e di soluzioni concrete”.

Anche l’entrata nei social network, soprattutto con la pagina Facebook, è stato un modo concreto per poter ascoltare ancora di più i cittadini. “In questo primo mese, infatti, sono riuscito – conclude Benini – ad ascoltare anche quelle persone che hanno voluto usare questo canale di relazione, e grazie a Messenger e alla pagina Facebook mi hanno dato modo di rispondere a domande importanti che, in alcuni casi, si sono trasformate in incontri faccia a faccia”.