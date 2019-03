I Carabinieri sequestrano la ruota panoramica di via Ximenes

GROSSETO – La ruota panoramica di via Ximenes è stata sequestrata pochi minuti fa dai carabinieri della Compagnia di Grosseto. Il decreto di sequestro è stato emesso dalla Procura di Vecelli in seguito ad una mega operazione dei Carabinieri di Vercelli che hanno scoperto oltre mille autorizzazioni emesse dietro pagamento di cospicue tangenti, in favore di giostre, senza che venissero effettuate le prescritte verifiche di sicurezza delle attrazioni, pertanto potenzialmente pericolose per i giovani utenti.

A finire in carcere anche il comandante della polizia locale di Borgo d’Ale. 30 le persone indagate nell’Operazione luna park. Il sistema era semplice: i proprietari di giostre e strutture itineranti pagavano per ottenere autorizzazioni che sarebbero dovute essere rilasciate dopo un collaudo che verifichi la loro sicurezza, ed invece venivano rilasciate in cambio di denaro dal comandante. Le indagini erano partite dopo un grave incidente ai danni di una ragazzina di 13 anni.