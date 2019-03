Geotermia, protesta contro i tagli agli incentivi: «Siamo vicini ai sindaci, pronti a mobilitarci»

GROSSETO – Il segretario provinciale del Pd di Grosseto, Gesuè Domenico Ariganello, con una nota ha espresso a nome del partito solidarietà al sindaco di Montieri, Nicola Verruzzi.

“Il Partito Democratico della provincia di Grosseto – ha dichiarato Ariganello – esprime solidarietà nei confronti dell’iniziativa del sindaco di Montieri, Nicola Verruzzi, a seguito del percorso che sembra intenzionato a prendere il Governo verso la cancellazione dei contributi sulla geotermia”.

“Lo sciopero della fame che ha annunciato il sindaco Verruzzi – ha chiarito il segretario – ha come obiettivo quello di fotografare la drammaticità di una situazione che rischia di diventare un pericolo per i territori in cui la geotermia rappresenta un elemento cruciale per lo sviluppo”.

“Il PD – ha concluso Ariganello – non solo sostiene Verruzzi nella sua protesta simbolica ma è pronto a sposare ogni genere di iniziativa finalizzata a scongiurare questo pericolo. In questa battaglia, i cittadini e i sindaci dei Comuni geotermici ci troveranno sempre al loro fianco”.