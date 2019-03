È morto Cesare: nel suo bar sono cresciute generazioni di ragazzi

MARINA DI GROSSETO – Nel suo bar sono cresciute intere generazioni di ragazzi, non solo grossetani, perché il bar da Sandra e Cesare, a Marina di Grosseto, è sempre stata una istituzione, sin dal 1976, quando i due coniugi lo aprirono.

Questa mattina Cesare Signori se ne è andato all’età di 70 anni. Cesare era originario di Buriano, nel comune di Castiglione della Pescaia, anche se viveva ormai da anni in provincia di Padova.

«Mio padre e mia madre si conobbero proprio qui, a Padova. Erano due ragazzini, mia madre aveva 16 anni, e mio padre faceva il militare. Da allora sono rimasti sempre insieme. Mia madre insegnava, ma d’estate andavano a lavorare nel ristorante di mio zio, a Punta Ala. Poi, nel ’76. aprirono il bar».

La famiglia (che tutt’ora gestisce il bar in via Fucini) d’inverno vive in Veneto, e con il bel tempo scende a in Maremma per la stagione. «Mio padre è stato bene sino a 20 giorni fa, poi si è sentito male e in pochi giorni la situazione è precipitata. 20 anni fa aveva avuto una grave malattia, gli avevano dato sei mesi di vita. Lui non si arrese. Chiamo un otorino che allora era poco più che un ragazzino, lo operarono e guarì completamente».

In molti questa mattina, saputo della morte di Cesare, hanno espresso il proprio rammarico e cordoglio. I funerali si svolgeranno mercoledì mattina, alle 10.30 ad Arzergrande, in provincia di Padova.