Due alberi pericolanti vicino al campo di calcio: i vigili del fuoco sul posto

ORBETELLO SCALO- Due alberi pericolanti sono stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco nella zona del campo di calcio a Orbetello Scalo.

Gli alberi sporgevano pericolosamente verso la strada, ma sono stati rapidamente messi in sicurezza per evitare ogni problema al traffico. L’impianto sportivo non è stato coinvolto ed è regolarmente agibile.