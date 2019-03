Concorso per l’insegnamento di sostegno: al via in Maremma il corso che prepara i docenti

GROSSETO – La Flc Cgil Grosseto, in collaborazione con Proteo Fare Sapere Grosseto, ha attivato un corso di preparazione al concorso Tfa sostegno, il corso di specializzazione all’insegnamento di sostegno, le cui prove preselettive si svolgeranno il 15 e il 16 aprile in diverse università italiane.

Il corso della Flc Cgil prevede 6 lezioni in presenza, che si svolgeranno dal 5 al 19 marzo e 10 moduli on-line, di cui gli ultimi 2 moduli sono destinati alle simulazioni delle prove d’esame, per prepararsi a sostenere con successo le tre fasi selettive. Il corso affronta le tematiche cruciali oggetto dei test come le competenze socio-psico-pedagogiche e didattiche, la didattica diversificata in funzione del grado di scuola; empatia e intelligenza emotiva; creatività e pensiero divergente; competenze organizzative e giuridiche nella scuola dell’autonomia. Per iscriversi basta collegarsi al sito della Flc Cgil Grosseto: www.flc-toscana.it/grosseto e riempire il form on-line, c’è tempo fino al 10 marzo.

Lunedì 4 marzo, la Flc organizza un incontro informativo in cui saranno fornite tutte le informazioni utili sul Tfa di sostegno, requisiti di accesso, tempi e modalità di svolgimento del corso; inoltre sarà presentato il corso di formazione alla prova preselettiva, l’appuntamento è dalle 16 alle 18, nella sala Cangialosi, alla Camera del Lavoro, via Repubblica Dominicana 80, Grosseto. Il corso di formazione proposto dalla Flc e Proteo Fare Sapere Grosseto è multimediale, sono previste infatti videolezioni, slide, dispense con le sintesi degli argomenti e una selezionata antologia di documenti di studio e di approfondimento per una preparazione specifica sugli aspetti salienti del programma del bando.

I docenti delle 6 lezioni in presenza, che si svolgeranno al Polo Liceale Aldi a Grosseto, sono: Barbara Falcone Università degli studi di Siena, Luana Collacchioni, Università degli studi di Firenze, Ugo Camarri, pedagogista e specialista in psicologia, Barbara Benigni, docente di scuola secondaria, Maria Antonietta Lai, dirigente scolastico. Mentre i moduli del corso on-line, disponibili nella piattaforma Proteo Fare Sapere, sono a cura dei formatori di Proteo, professori universitari e docenti delle scuole primarie e secondarie.

Al termine del corso sarà rilasciata una certificazione di Proteo Fare Sapere.

Il contributo richiesto per partecipare al corso è di € 125, mentre per gli iscritti alla Flc- Cgil è di € 75.

Per maggiori informazioni scrivere a grosseto@flcgil.it oppure chiamare il numero 3472748870, sul sito della Flc Cgil Grosseto è disponibile il programma con il dettaglio delle singole lezioni.