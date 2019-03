Concentrazione e grinta, gli Under 18 del Follonica Basket strapazzano la Fides Livorno

LIVORNO – Tornano a casa con i punti dalla trasferta di Livorno i ragazzi di Vichi e Pietrafesa contro il fanalino di coda Fides Livorno nella penultima di ritorno della prima fase del Campionato Under 18 Silver girone F.

Contro un avversario non insormontabile gli azzurri, finalmente al completo, hanno tenuto alta la concentrazione per tutti i 40’ sin dall’inizio con i livornesi che hanno tenuto il punteggio in parità nei primi 3’ sul 4-4 poi alcune conclusioni da fuori hanno creato un primo vantaggio considerevole per il Follonica che già al 6’ si trovava sul 16-6 per poi piazzare un ulteriore break di 7-0 a proprio favore chiudendo avanti 23-6 il primo quarto.

Il secondo quarto continuava a vedere in campo un buon Follonica che si imponeva nel parziale per 20-12 andando al riposo con un ampio e meritato 43-18 preludio ad una larga vittoria finale dato che pur con un po’ più di difficolta in fase realizzativa nei secondi 20’ stringeva le maglie difensive concedendo solo 17 punti nei due parziali finali e chiudeva sul 76-35 dimostrando un buon miglioramento rispetto alla gara di andata vinta con 20 punti di scarto. Gara comunque piacevole con 2 squadre che si sono affrontate per 40’ a uomo senza zone speculative e con un Follonica che dal campo ha tirato con il 49% con un 35 su 72, risultando particolarmente efficace dalla media distanza e da sotto 32 su 62 con un buonissimo 52%, non male le conclusioni da oltre l’arco dei 6.75 con 3/10, nota dolente i liberi con un pessimo 3/13 con il 23%.

Grandi rotazioni tra gli 11 atleti con un po’ più di riposo per i ragazzi impegnati con la Promozione a Rosignano. Adesso ultima gara della prima fase al Pala Golfo contro la Gea Grosseto ancora in corsa per un posto per la fase valida per il campionato toscano; Follonica in attesa di conoscere formula e squadre della fase di Coppa Toscana.

Follonica: Petri (c) 2, Bartolozzi 14, Babboni 4, Bianchi 8, Contrino 4, Vichi 9, Ranieri 6, Bagnoli 6, Fusco 10, Presenti 4, Rocchiccioli 9. Allenatore Vichi. Vice Pietrafesa.

Altri risultati: Meloria-Pielle 47-62, Piombino-Pallacanestro Grosseto rinviata al 5 marzo, Elba-Rosignano 43-67, Gea Grosseto-Argentario 66-48

Prossimo turno: Follonica-Gea Grosseto, Rosignano-Piombino, Pallacanestro Grosseto-Fides Li, Pielle Li-Elba, Argentario-Meloria Li

La classifica: Meloria Li 30 punti, Argentario-Gea e Grosseto 26, Pielle 22, Piombino e Rosignano 12, Follonica 10, Elba 4, Fides Li 0.