Allenamento in maschera per i Piccoli Amici dell’Invicta con le istruttrici Maggiotto, Billò e Feri

GROSSETO – Allenamento in maschera per i bambini nati negli anni 2013-2014 del Gsd Invicta Grosseto Calcio Giovani, appartenenti alla categoria Piccoli Amici, grazie alle proprie istruttrici e precisamente, Elisa Maggiotto, Alessia Billo’ e Lucia Feri.

“I piccoli si sono divertiti tantissimo e possiamo dire – ha diramato la società – che lo sport fatto in questo modo, ovvero gioioso e allegro, sicuramente li aiuterà, nel proseguo della loro attività a dare priorità al divertimenti e non pensare solo alla vittoria. La società, nella persona del responsabile tecnico della scuola calcio Elite Maurizio Bruni, ringrazia le suddette istruttrici e i genitori che hanno assecondato l’idea in modo partecipe e massiccio”.