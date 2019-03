GROSSETO – Sei maremmano se dici: “fai come faresti”. Questa me l’ha suggerita il mio amico edicolante dove la mattina vado a comprare i giornali.

L’altro giorno sono andato, come ogni mattina, e ho ritirato la mazzetta dei quotidiani e delle riviste e lui mi ha detto quanto era il prezzo. Al che io ho iniziato con la mia matematica incerta e ho farfugliato: “Ti do tot spicci (non spiccioli) e te mi dai tot di resto”.

Lui mi ha guardato un pochino, poi mi ha risposto: “fai come faresti”. E ha aggiunto: “questa scrivila!” E io l’ho scritta. Cosa significhi è facile da cogliere: fai come ti torna meglio… o come ti pare! Fai come faresti!