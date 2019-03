Sanitaria Gea con tre nuove arrivate pronta a sfidare il Galli San Giovanni

GROSSETO – Ultimo turno casalingo della regular season per la Sanitaria Ortopedica Gea Grosseto, rinforzata da tre giocatrici del Costone Siena, che riceve sabato alle 18 la visita del Galli San Giovanni Valdarno al Palasport di via Austria. Una gara importante e delicatissima per le ragazze di David Furi, tornate alla vittoria nello scorso fine settimana contro un quintetto che martedì sera ha compiuto la bella impresa di andare a vincere sul campo della Pallacanestro Viareggio. Un successo che rilancia le valdarnesi nella corsa per le prime quattro posizioni della classifica. Le ragazze di David Furi hanno però l’occasione di allungare sulle rivali di turno, in attesa di avere buone notizie da Firenze, dove l’imbattuta Pielle Livorno si misura con il quartiere 5.



“La strada è ancora lunga – dice il coach David Furi – mancano due giornate di regular season, la fase ad orologio e i playoff tra le prime quattro. Tanto per cominciare la partita con il Galli è di quelle delicatissime: all’andata per batterle, con sole sette giocatrici a referto, servì una grande impresa, una difesa super. Ma anche in questa occasione servirà un’ottima prestazione per superare un quintetto galvanizzato dal successo di Viareggio”.



Novità di mercato per la Sanitaria Gea che, per veder accrescere le proprie chance di arrivare ai playoff al secondo posto, ha ingaggiato proprio alla chiusura del mercato invernale tre giocatrici del Costone Siena ovvero Beatrice Balestrazzi, Angela Alessandra Sposato e Costanza Balestrazzi, tutte classe 2000, che hanno fatto parte della rosa della serie B ma che ultimamente hanno giocato in Promozione.

“Le abbiamo prese – spiega David Furi – con il doppio tesseramento. Potranno giocare sia in Promozione con il Costone che nella Gea. Ci possono sicuramente dare una mano per un discorso di rotazione e poi questa mossa può aprire una strada per il futuro. L’accordo con il Costone può portare nuove forze a Grosseto, ma anche dare la possibilità di vetrina a Siena per le nostre giocatrici migliori. Una sinergia che può insomma avere benefici per entrambe le società”.

Le convocate. Per la gara di sabato sera, intanto, il coach grossetano riabbraccia Bianca Bellocchio, per cui sono state convocate: Asia Severini, Giulia Camarri, Chiara Cazzuola, Elena Furi, Caterina Mancioppi, Bianca Bellocchio, Sarah Tamberi, Francesca Benedetti, Marta Nalesso, Angela Alessandra Sposato, Beatrice Balestrazzi, Costanza Balestrazzi.



Il programma del 17° turno: Quartiere 5 Firenze-Pielle Livorno, Sanitaria Gea-Galli SGV, Baloncesto-Don Bosco Figline, Altopascio-Pallacanestro Viareggio, Pall. Piombino-San Miniato.

18° turno: San Miniato-Sanitaria Gea, Pallacanestro Viareggio-Baloncesto Firenze, Don Bosco Figline-Quartiere 5, Galli SGV-Altopascio, Pielle Livorno-Pall. Piombino

La classifica: Pielle Livorno 32 punti; Gea Grosseto, Quartiere 5 Firenze 22; Viareggio 20; Galli S.Giovanni Valdarno 18; Altopascio 16; San Miniato 14; Baloncesto 8; Figline 6; Piombino 2.