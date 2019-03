Rifacimento della strada: al via i lavori, cambia la viabilità. Ecco tutte le modifiche al traffico

MASSA MARITTIMA – «Da lunedì 4 marzo avranno inizio i lavori di sistemazione di via Norma Parenti, nel tratto che dal civico 67 in prossimità del parcheggio di Borgo arriva a Porta al Salnitro» a farlo sapere una nota dell’amministrazione comunale.

«I lavori – spiega l’amministrazione – dovevano partire ai primi di gennaio ma furono sospesi per il maltempo. Ora è stata decisa la riapertura del cantiere. Per la realizzazione degli interventi sarà necessario interdire il traffico ogni giorno fino alla conclusione dei lavori dalle ore 8 alle 17 ; su entrambi i lati della strada sarà posto poi divieto di sosta per le auto 24 ore su 24, che interesserà anche il tratto di via Parenti ricadente tra via Gabbrielli e l’uscita del parcheggio di Borgo».

«Il doppio senso di circolazione – aggiunge la nota – sarà regolato da un semaforo; per i veicoli in transito su via Gabbrielli ci sarà invece l’obbligo di direzione obbligatoria a destra verso via Verdi, mentre le auto provenienti da via Boito seguiranno la direzione obbligatoria a sinistra, sempre verso via Verdi».

«Infine – conclude la nota – in via Butigni sarà vietata la circolazione, nelle vie Porta San Bernardino e Todini, saranno istituiti divieti di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei mezzi anche negli stalli adibiti alla sosta, ai conducenti di mezzi in uscita dalle autorimesse e dai parcheggi siti nella via è consentito il transito in senso contrario di marcia a una velocità non superiore ai 10 km/h con gli indicatori direzionali attivati e in via Verdi valle, in luogo del doppio senso di circolazione verrà istituito un senso unico di marcia con direzione Via Boito- Largo Donizetti».