Lavoro, un posto a tempo pieno in Comune: c’è la selezione. Ecco come partecipare

MONTE ARGENTARIO – «Il Comune di Monte Argentario ha pubblicato un avviso per il conferimento di incarico di dirigente area amministrativa con funzioni di vice segretario» a farlo sapere il Comune in una nota.

«Il bando prevede una selezione – chiarisce la nota – per curriculum e colloquio, per la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato. Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti dal bando dovranno presentare domanda entro il 1° aprile 2019».

Tra i requisiti richiesti il diploma di laurea di durata non inferiore a quattro anni, ovvero laurea specialistica di durata quinquennale in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, o di altro titolo di studio equipollente, esperienza almeno quinquennale nella gestione risorse umane e/o segreteria ed organi istituzionali con funzioni dirigenziali o in categoria D, come titolare di Posizione Organizzativa (o in posizione direttiva in enti pubblici o privati).

Il bando e i documenti sono visionabili al sottostante link: http://www.comunemonteargentario.gov.it/servizi-online/concorsi-e-selezioni.html