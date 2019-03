In centro e nelle frazioni arrivano i defibrillatori: territorio cardioprotetto grazie alla Croce Rossa

ORBETELLO – La Croce Rossa Italiana di Orbetello ha promosso un progetto per la cardio protezione del territorio. In particolare per il centro storico di Orbetello, il quartiere di Neghelli, lo Scalo, Fonteblanda e Talamone.

«Sul territorio – fa sapere la Cri – sono previste corsi e lezioni, in particolare di Blsd (supporto vitale di base in caso di arresto cardiaco), utilizzo all’uso del defibrillatore mobile, massaggio cardiaco. Prevista anche l’installazione di colonnine con Dae (defibrillatori portatili), nei centri abitati».

Nel progetto sono state coinvolte anche le proloco della zona, l’associazione dei commercianti, come quella del centro storico di Orbetello e di Neghelli e l’amministrazione comunale. Una prima riunione si è svolta in questi giorni presso la sede della Cri cittadina, in Via Gioberti. Informazioni ed adesioni a questa mail orbetello@cri.it