GROSSETO – Per tre giorni tutti i paesi del mondo saranno racchiusi all’interno dell’anello delle Mura di Grosseto. Si chiama “Il mondo dentro le Mura” la manifestazione che prende avvio oggi e che andrà avanti per i prossimi tre giorni, voluta dal Comune e da Ascom. Una piccola (75 operatori) Piazze d’Europa (parte dei banchi sono infatti gli stessi) che però si pone l’obiettivo di valorizzare il centro storico, come detto nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale, dal sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dall’assessore Riccardo Ginanneschi, e di lasciare liberi i parcheggi attorno al centro storico.

Gli stand, che interessano piazza della Palma (dove si trova la parte gastronomica) via Saffi partendo da piazza Manescalchi, saranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 24.00 con orario continuato. Le nazioni rappresentate sono: Italia, Usa, Tunisia, Austria, Polonia, Messico, Germania, Francia, Egitto, Finlandia, Russia, Irlanda, Israele, UK, Olanda, Repubblica Ceca, Spagna, Senegal, Brasile, Svizzera, Belgio e Perù.