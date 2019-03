Il Carnevale è anche per gli anziani: super festa con le reginette

FOLLONICA – Festa d’altri tempi giovedì grasso alla colonia con anziani, operatori, parenti e follonichesi presenti contentissimi di: mascherine, reginette (Erika Borelli di Cassarello e Daina Caponi del Capannino), canzonette, canzoni senza tempo ( “Granada” con la possente e applaudita voce di Agrò ), balli e “trenini”, dolci e leccornie carnevalesche; soppressata del Cerboni, Prosciutto e buon vino di Montalcino e Bolgheri, spontanei discorsi di Buoncristiani e Claudia Cesarini, presentazione di Rino Magagnini, a inquadrare la bella manifestazione.

Il Carnevale degli anziani alla Colonia Marina di Levante di Follonica è giunto ormai alla sua ventesima edizione. Era stato ideato e realizzato per la prima volta da Alvaro Mantovani almeno una decina d’anni prima. Il bravo chitarrista senzunese festeggiò gli anziani sul lungomare Carducci, al bar rotonda sul mare La Torretta (che allora comprendeva anche i bagni omonimi) di Renzo Saragosa. Oggi trasformata in ristorante l’Arca.

Dagli anni 2000 la festa si svolge ininterrottamente alla Colonia Marina di Levante ed è diventato un piacevole significativo incontro annuale. Un appuntamento sentito da tutti i partecipanti che contribuisce, a suo modo ad aiutare la struttura nello svolgere l’importante compito socio sanitario. Il carnevale rappresenta anche un significativo momento di verifica, da parte della popolazione, sullo stato reale di questo complesso che ha una funzione sempre più richiesta in città e nel territorio. Come ha significato di recente anche per il nostro Lido Raspollini che qui ha concluso la sua straordinaria vicenda umana, alle soglie dei 93 anni, nel dicembre scorso.

Da queste sale e da queste finestre Lido ha potuto, sino all’ultimo, ammirare quel golfo quel mare della sua Follonica che ha reso celebre nelle sue poesie, composte anche proprio in occasione del carnevale per gli anziani. (A proposito di Lido, Michela Radi leggerà un componimento e nei prossimi mesi avrà qui luogo una giornata a Lui dedicata). Salutiamo con soddisfazione e calore gli ospiti invitati alla festa quelli del Falusi di Massa Marittima e della Casa Albergo di Castiglioni della Pescaia. Siamo certi, come è già successo negli anni scorsi andranno via contenti dell’ospitalità ricevuta.

Questa festa riesce e si mantiene negli anni grazie alle premesse e le intenzioni di tutti gli organizzatori, che ringraziamo: il Comitato Carnevale attualmente composto e diretto dal delegato Mario Buoncristiani (Cassarello), Genesio Sassara (Campi al mare 167), Monica Belloni (Capannino San Luigi Corti Nuove), Silvia Gani (Centro), Marco Larini (Chiesa), Giacomo Manni (Pratoranieri), Cristiano Batisti (Zona Nuova): gli operatori e i responsabili del Falusi Massa Marittima e Colonia Marina di Levante Follonica; la Cooperativa Giocolare Pontassieve con Claudia Cesarini e Vittorio Pannisidi; l’Auser I tre Saggi; i Rioni Senzuno e Cassarello; la Fondazione Noi del Golfo; il panificio Mura di via Norma Parenti Pratelli; le pasticcerie Peggi di Senzuno e Spinetti di Cassarello e l’azienda agricola Braglia Daniele di Cura Nuova. Le musiche e canzoni sono di Cristoforo Agrò, Saverio Temperini, Emilio Minucci, Franca Pucciarelli Gaggioli, Claudio Seravalle, Paolo Ceccarelli. I dispensatori della ricca merenda carnevalesca sono: Roberto Bettini, Paolo Buti, Ugo Rossi, il Biondo, il Cerri e Sirio Dondolini.