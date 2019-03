I baby giocatori e i tecnici dell’Invicta Grosseto a lezione dal professor Morgia del Centro Federale

GROSSETO – Importante e bella esperienza per i bambini del 2011 dell’Invicta Grosseto Calcio Giovani. Il responsabile tecnico del Centro Federale della Figc, professor Cristian Morgia, è andato in visita all’Invicta e con i suddetti ragazzi e con i tecnici Ascone, Fiaschi, Di Manno, Bendel e Maggini, ha guidato alcune esercitazioni facenti parte del protocollo della Figc per la categoria Primi Calci, più precisamente la prima, mirata al miglioramento dell’ attività motoria-coordinativa; la seconda denominata gioco di strada che vedeva una partita libera organizzata dai bambini e la terza, detta la sfida, impostata su un 1 Vs 1.



L’esperienza è stata molto interessante, anche per il coinvolgimento dei genitori che sono scesi in campo vicino ai propri figli. L’Invicta ringrazia il professor Morgia e il Centro Tecnico Federale della Figc di Grosseto con la volontà di continuare tale esperienza anche con altri gruppi.