Gran finale per il Carnevale: ecco tutti gli appuntamenti di domenica a Follonica

FOLLONICA – Ultimo appuntamento con il carnevale di Follonica che domenica 3 marzo a partire dalle ore 14,30 manderà in scena la sfilata conclusiva dei carri e delle mascherate degli otto rioni cui seguirà la proclamazione dei vincitori ed il rogo di re carnevale a chiusura della kermesse. A fine pomeriggio quindi verranno aperte le buste da parte degli otto presidenti e svelati i giudizi che domenica scorsa la giuria tecnica ha stilato dal palco ed ha poi affidato al sindaco di Follonica Andrea Benini.

L’ultima settimana di festa ha visto anche la conferma dei due tradizionali appuntamenti organizzati dall’Associazione Carnevale Follonica, giovedì 28 febbraio il carnevale degli anziani alla residenza Falusi della Marina di Levante e venerdì 1 marzo il carnevale dell’amicizia presso il centro La Ginestra in via dell’Agricoltura entrambi a cura di Rino Magagnini ed Assunta Caruso.

Tornando alla sfilata conclusiva, dalle 14,30 circa ci sarà spazio per musica, coriandoli e divertimento, con i figuranti liberi di dar sfogo allo spirito carnevalesco per le ultime ore di allegria dell’edizione 2019, con la partecipazione della banda cittadina “Puccini” e del gruppo libero Carnevalando.

A fine sfilata verranno svelati la mascherata a terra ed il carro vincitori della 52esima edizione, verdetti che si andranno ad aggiungere a quello già assegnato di Miss Carnevale 2019 vinto da Sara Maione del rione Senzuno.

Confermata anche in questa domenica sempre in piazza XXV Aprile l’area da destinare alle persone disabili non deambulanti o a ridotta capacità motoria che avranno diritto all’ingresso gratuito alla manifestazione.

Le biglietterie e i varchi di accesso ed uscita al circuito di carnevale sono ubicati in via Bicocchi lato cancello ex Ilva, in via Bicocchi lato Petraia, in piazza a Mare lato Piccolo Mondo e in via Parri.