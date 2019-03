Gavorrano: Juniores a San Giovanni Valdarno, impegni casalinghi per gli Allievi

BAGNO DI GAVORRANO – La doppia sfida tra Gavorrano e Sangiovannese si apre sabato a San Giovanni Valdarno, con un match valido per il campionato Juniores nazionali. I ragazzi di Gianni Martini, reduci dalla pesante sconfitta contro l’Aglianese, si confrontano con la seconda in classifica, che insegue l’Aquila Montevarchi a dodici lunghezze di ritardo. Per i gavorranesi è insomma un duello sulla carta impari, anche se i maremmani non hanno niente da perdere e giocheranno per fornire un’ottima prestazione.



Gli Allievi regionali di Walter Trentini cercheranno invece di vendicare il ko di Monteriggioni, ospitando domenica mattina alle 10,30 al “Nicoletti” di Follonica l’Oltrera, formazione che occupa la dodicesima posizione con 28 punti. Turno casalingo anche per gli Allievi interprovinciali che sabato alle 15,30 al “Bandaccheri” di Follonica, si confronta con il Tre e 23 Academy.

I Giovanissimi regionali di Patrizio Marconi dopo aver conquistato una bella vittoria contro l’Oltrera, ed essere balzati in quartultima posizione con 14 punti, cercano un risultato positivo domenica mattina sul campo dello Sporting Cecina, decimo in graduatoria con 23 punti. I Giovanissimi provinciali, invece, sono di scena sabato a Manciano.

Gli Esordienti 2006 ospitano sabato alle 16,30 al “Nicoletti” La Boracifera, gli Esordienti 2007 affronteranno domenica alle 9,30 allo Scirea di Ribolla la Virtus Maremma.

La squadra A 2008 del Gavorrano Pulcini partecipa domenica pomeriggio alle 15 ad un concentramento sul campo di via Adda a Grosseto. La squadra B dei Pulcini 2009 gioca invece domenica mattina ad Arcidosso contro la Giovanile Amiata. Primi calci 2010 del Gavorrano e Primi calci 2010 del Real Follonica sono impegnati infine in un raggruppamento in programma sabato dalle 15 al sussidiario del Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano.