Forza Italia: «Il Comune risponde al posto del Pd usando l’ufficio stampa e la mail istituzionale»

SCARLINO – «Leggere la risposta ufficiale del Comune di Scarlino, ente che dovrebbe rappresentare tutti i cittadini e non solo una parte, alla nostra critica al Pd locale sulle candidature a sindaco ci lascia quantomeno perplessi. Com’è possibile che il sindaco Marcello Stella in un comunicato istituzionale tratti un argomento strettamente politico?» lo chiede Luciano Giulianelli, coordinatore di Forza Italia di Scarlino.

«Siamo all’assurdo, così come assurde sono le critiche rivolte a Forza Italia. Forse il primo cittadino sta tentando di rientrare nelle grazie del centrosinistra, dopo che solo pochi giorni fa il Pd aveva fatto il nome di Sergio Gaggioli come candidato sindaco alle prossime Amministrative – prosegue la nota -. Stella si trova in una confusione politica totale: non ci saremmo mai aspettati una risposta da parte sua, tantomeno da parte del Comune di Scarlino, ma bensì una replica del Pd locale, che magari poteva cogliere l’occasione per dire chiaramente ai cittadini le intenzioni che ha per il futuro. Invece no: il Partito democratico tace sulla questione, forse perché non è d’accordo con Stella, che invece gioca le ultime carte per farsi paladino di una coalizione che non lo riconosce più come rappresentante».

«Una situazione veramente tragicomica che rende palese quanto sta accadendo nel centrosinistra scarlinese. Non solo Stella compie una forzatura utilizzando un canale istituzionale per rispondere a Forza Italia, ma, non avendo nulla da controbattere sul tema, ci accusa di non aver preso posizioni sugli unici due temi che hanno interessato Scarlino in questi cinque anni, cioè la nuova scuola e l’inceneritore. Viene da sorridere a leggere queste dichiarazioni: in entrambi i casi abbiamo sempre detto quello che pensavamo, ma se il sindaco vuole saperne di più lo invitiamo a leggere il programma che stiamo portando a termine con il nostro gruppo di lavoro, formato dai rappresentanti dei partiti del centrodestra e del mondo civico.