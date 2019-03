FOLLONICA – Finisce subito l’avventura del Follonica Hockey in Coppa Italia. Nei quarti di finale i biancazzurri cadono 4-3 con il Sarzana, in un match contrassegnato dalle polemiche e dalle proteste biancazzurre per l’arbitraggio.

Match molto intenso, con i maremmani che passano a metà primo tempo con Gelma Paz. Rossi segna due volte, a cavallo dell’intervallo, portando avanti il Sarzana, ma poi ariva il 2-2 di Federico Pagnini

Segna Rossi, ma il Follonica non molla, attacca, e trova il pareggio con Paghi a 9 minuti dalla fine. Nei tempi supplementari alcune decisioni contestate, poi il centro di Velazquez spedisce il Sarzana in semifinale tra i rimpianti e le proteste del Follonica.