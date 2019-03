Derby fra Pallavolo Follonica e Luca Consani, Pasquinelli: «Vietato perdere altri punti»

FOLLONICA – La Pallavolo Follonica Hotel Parrini torna in campo domani sabato 2 marzo alle 21 al Palagolfo contro il Luca Consani Grosseto per la 18esima giornata del campionato regionale di Serie C.

Il calendario mette il derby di fronte al sestetto follonichese di coach Rossano Rossi, reduce da due ko di fila. Ma se la sconfitta interna contro il Calci quarto in classifica si poteva (tutto sommato) mettere in preventivo, il tonfo esterno patito nell’ultimo turno contro l’Under 21 Lupi Santa Croce ha fatto molto male, perché è arrivato inaspettato e soprattutto giustificato da una prestazione non all’altezza delle azzurre. Vietati passi falsi per il sestetto follonichese, a meno di non voler dire definitivamente addio alla zona playoff se non – scenario ancor più grave – ritrovarsi addirittura invischiati nella zona retrocessione. Per questo si presenta quantomai cruciale la gara interna delle azzurre contro il Consani, quintultimo in classifica a 20 punti, sei lunghezze in meno rispetto alla Pallavolo Follonica.

“La squadra vista in campo sabato scorso a Santa Croce sull’Arno era troppo brutta per essere vera – dice Germano Pasquinelli, direttore sportivo della Pallavolo Follonica – e speriamo che un passo falso del genere non si debba ripetere. In settimana abbiamo analizzato bene le ultime prestazioni e sono sicuro che le nostre ragazze abbiano capito che non possiamo più permetterci di perdere punti in questo modo. In caso contrario rischiamo seriamente la permanenza in categoria: sarebbe un peccato rovinare una stagione fin qui più che soddisfacente”.

Il programma della 18esima giornata – Serie C girone A:

Lupi Estintori San Miniato-Pallavolo Delfino Pescia

Pallavolo Cascina-Fanball Il Discobolo

Volley Sei Rose Rosignano-Entomox Peimar Calci

Errepi Mtk Grosseto-Under 21 Lupi Santa Croce

Pallavolo Follonica-Luca Consani Grosseto

Volley Pantera Lucca-Under 21 Pediatrica Specialist

Flora Buggiano-Baia del Marinaio Volley Cecina

La classifica:

Baia del Marinaio Volley Cecina 48

Flora Buggiano 41

Pallavolo Cascina 37

Entomox Peimar Calci 33

Errepi Mtk Grosseto 28

Volley Pantera Lucca 27

Pallavolo Follonica 26

Lupi Estintori San Miniato 25

Volley Sei Rose Rosignano 23

Luca Consani Grosseto 20

U21 Pediatrica Specialist 18

U21 Lupi Santa Croce 18

Pallavolo Delfino Pescia 11

Fanball Il Discobolo 2