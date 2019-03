Dal Giardino dei Tarocchi alla Diaccia Botrona al carnevale: gli eventi nel primo week-end di “primavera”

GROSSETO – Primo week-end di caldo quello del 2 e 3 marzo cosa che fa preannunciare un fine settimana quasi primaverile. E sono molti gli eventi che offre la nostra provincia per questi due giorni, tra luoghi di mare, sulla costa e nell’entroterra. Domenica potrebbe essere la prima giornata vera di mare, visto che sono previsti almeno 18 gradi. Per chi invece preferisce sono tanti gli eventi e gli appuntamenti in Maremma.

Per gli appassionati di arte, specie quella visionaria di Niki de Saint Phalle, domani mattina, dalle 9 alle 13, il giardino, che si trova a Capalbio, avrà entrata gratuita come ogni primo sabato del mese LINK. Tra l’altro può essere l’occasione per una visita al bellissimo borgo di Capalbio.

I due giorni di bel tempo possono offrire l’opportunità per un tour tra le Colline del Fiora, con una visita nelle bellissime Sorano e Pitigliano, completamente scavate e costruite nel tufo, tra i borghi più belli d’Italia.

Per i bambini, ma anche per i più grandi, a Follonica e Orbetello è ancora tempo di Carnevale. Domenica 3, nella città del Golfo, verrà proclamato il carro vincitore e dalle 14.30 partirà la tradizionale sfilata LINK

Anche a Orbetello il Carnevaletto partirà alle 14.30 per la penultima sfilata con l’elezione della Reginetta. Sabato alle 19 alla sala ex Frontone aperitivo e presentazione della mostra sul Carnevaletto da tre soldi LINK.

A Marroneto, nel comune di Santa Fiora, sabato 2 marzo, a partire dalle 16, appuntamento in piazza Padella, per il tradizionale Carnevale Morto di Marroneto “Vita, baldoria, agonia, morte, testamento del carnevale” LINK.

Venerdì 1 e sabato 2 marzo nel centro storico di Grosseto c’è Pop up tour: uno street tour gratuito con un guida turistica nazionale che condurrà il pubblico attraverso le vie di una Grosseto poco conosciuta LINK.

Per i più piccoli, al museo d’arte della Maremma, sabato 2 marzo il laboratorio mummie e corpi imbalsamati della preistoria LINK

Arrivano in piazza dei Rioni i Flinstones “rivisti e corretti” dall’Allegra Compagnia di Porto Santo Stefano. Domenica 3 marzo alle 16.45, nell’ambito della programmazione del Carnevale 2019 messa a punto dalla Pro Loco di Porto S. Stefano il gruppo teatrale santostefanese ripropone il musical comico dal titolo “Flinstones alla riscossa!”, più volte presentato durante la stagione estiva riscuotendo sempre consenso e successo LINK.

Da venerdì sino a domenica a Grosseto, in centro storico, primo appuntamento con “Il mondo dentro le Mura” una piccola Piazze d’Europa entro la cinta muraria della città LINK.

A Castiglione della Pescaia, domenica 3 marzo si svolgerà il primo contest fotografico denominato “Vita di padule” rivolto a tutti coloro che, possessori di macchine fotografiche o di uno smartphone, vorranno cimentarsi nell’immortalare la flora, la fauna ed il paesaggio di questo incredibile ambiente presente all’interno della riserva naturale della Diaccia Botrona LINK.

E infine, sull’Amiata, sono ancora aperti gli impianti sciistici: l’altezza della neve è al momento di 30/110 centimetri. Impianti aperti 5/8: saranno in funzione le sciovie Jolly, Asso di Fiori, Crociccchio e le Seggiovie Cantore e Macinaie, per un totale di 8 piste su 12. Aperta la pista di fondo Marsiliana. Domenica sarà disponibile anche il bus navetta Cantore – Vetta Amiata, per permettere di raggiungere la sommità della montagna anche dopo il completamento dei parcheggi della zona Vetta. Info: LINK

