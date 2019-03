Ciolli e Gorelli in forse. Magrini: “Dedichiamo la vittoria a Viviana e Francesca”

GROSSETO – Fuori i secondi, da domenica vietato sbagliare. Parte la volata finale per il Grifone, che adesso ospiterà per due domeniche di fila al Carlo Zecchini due squadre toste: il San Miniato Basso e poi la seconda in classifica, il Fucecchio.

“Intanto concentriamoci sul San Miniato Basso – spiega il mister Lamberto Magrini -, poi penseremo anche al Fucecchio. Domenica ci aspetta una sfida molto difficile, contro una squadra in ritardo di classifica ma progettata per obiettivi molto ambiziosi. Dobbiamo prenderli con le molle, anche perché hanno due centrali di categoria e una coppia di attaccanti molto forti: Pellegrini e Pagnotta. In ogni caso non abbiamo paura e scenderemo in campo per vincere, come sempre”.

In settimana Magrini ha dovuto fare i conti con diverse assenze, soprattutto per influenza e virus, tra tutti Gorelli e Molinari, in dubbio per domenica. Agli allenamenti di oggi assente anche capitan Ciolli, sempre per un virus, ma la sensazione è che sia lui sia Gorelli saranno regolarmente in campo. Assenti sicuri Andreotti, Raito, Cantore e Bianchi, fuori per un infortunio ad un occhio. Il mister dovrebbe poter contare sulla solita linea a quattro, con uno tra Fratini e Zagaglioni davanti alla difesa, e la coppia Camilli–Cretella come mezz’ali. Boccardi e Pierangioli si alterneranno nel ruolo di trequartista e seconda punta, a supporto di Vanni.

Tra le belle notizie della settimana c’è la convocazione di Claudio Pizzuto nella rappresentativa regionale juniores, allenata da Uberto Gatti, che martedì 5 marzo affronterà il Pontedera.

Contro il San Miniato Basso capitan Ciolli avrà al braccio una fascia da capitano speciale, con il ricordo di Viviana e Francesca, le due tifose biancorosse scomparse a causa di un incidente stradale. La stessa fascia che l’Us Grosseto farà indossare a tutti i capitani dei settori giovanili. “Uno stimolo in più a far bene – commenta Magrini – e a dedicare a loro la vittoria che vogliamo conquistare domenica proprio con l’aiuto del nostro pubblico”.