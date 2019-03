Atlante Grosseto impegnato in casa della capolista Tombesi, trasferte anche per le giovanili

ORTONA – Sesta giornata di ritorno del girone B del campionato di A2 per l’Atlante Grosseto, che se la vedrà con il Tombesi C5. Gara ad alto tasso di difficoltà per i biancorossi contro una delle due squadre in testa alla classifica (ma leader da inizio stagione) e con il miglior attacco. Maremmani reduci dall’ennesima sconfitta, ovvero contro il Prato, dove di positivo ci sono state le marcature dei giovani Senesi e Falaschi.

Questi i convocati dai tecnici Chiappini e Stagnaro: Casagrande, Ottaviani, Senesi D. e G., Galindo, Lucchesi, Cassioli, Falaschi, Villano, Radaelli e Muraca; assente per squalifica questa volta Alex Gonzalez. Arbitri designati Gentile di Roma 1 e Moscone di L’Aquila; cronometrista Metrangolo di Pescara. Il fischio d’inizio è domani sabato alle 16 sul parquet di Ortona.

Impegni anche per le squadre giovanili domenica in trasferta: gli Under 19 di Alex, che sono stati superati in testa dalla Mattagnanese andranno a far visita al Calcetto Poggibonsese, mentre gli Under 17 di Marc Galindo andrano ad incontare il Siena Nord. A riposo la formazione femminile.