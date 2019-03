110 centrimetri di neve sull’Amiata: nel fine settimana cinque impianti aperti

AMIATA – Continua in montagna la fase di tempo stabile e con temperature decisamente primaverili. La neve sparata dai cannoni, che cade al suolo già trasformata, ha infatti la caratteristica di aderire subito al terreno, formando un’ottima base, capace di resistere anche alle temperature diurne elevate di questi giorni.

Si continua dunque a sciare sulle piste della Toscana, con l’affascinante combinata primaverile (il 1° marzo inizia la primavera meteorologica) di sole più neve, per tornare in città con un’abbronzatura da fare invidia. La crema solare naturalmente è d’obbligo.

Sarà di nuovo un week end con tante iniziative, per sciatori e non sciatori, per accogliere nel migliore dei modi quanti sceglieranno ancora una volta la montagna toscana.

Amiata: altezza neve cm 30/110. Impianti aperti 5/8: saranno in funzione le sciovie Jolly, Asso di Fiori, Crociccchio e le Seggiovie Cantore e Macinaie, per un totale di 8 piste su 12. Aperta la pista di fondo Marsiliana. Domenica sarà disponibile anche il bus navetta Cantore – Vetta Amiata, per permettere di raggiungere la sommità della montagna anche dopo il completamento dei parcheggi della zona Vetta. Info: amiataneve.it

