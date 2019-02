Violenza sulle donne: l’8 marzo assessori e sindaci del territorio ne discutono in città

GROSSETO – L’Auser Grosseto, in occasione dell’8 marzo, promuove la presentazione del decimo rapporto sulla violenza di genere. L’evento si terrà, a partire dalle 9, nel centro sociale Ciabatti in via Dé Barberi.

L’iniziativa sarà presentata dalla presidente dell’Auser territoriale, Vera Bartalucci. I relatori che interverrano sono:

Silvia Brunori – coordinatrice della sezione violenza dell’osservatorio sociale della Regione Toscana;

Luca Caterino osservatorio sociale regionale Anci Toscana.

All’iniziativa prenderanno parte:

Giacomo Termine,­ sindaco di Monterotondo Marittimo e presidente Coeso Sds;

Mirella Milli assessore delle politiche sociali del Comune di Grosseto;

Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada;

Olga ciaramella, assessore provinciale pari opportunità

Saranno inoltre presenti Fabrizio Boldrini, direttore Coeso Sds, il dottor Claudio Pagliara, dirigente medico della Asl, rappresentanti del centro antiviolenza Olympia De Gouges Grosseto e Anna Maria Lot­ della segreteria Spi Cgil Grosseto

Le conclusioni sono affidate ad Anna Calvani della presidenza Auser Toscana, responsabile area benessere salute comunità progettazione in rapporto alle strutture Auser.