Viabilità alla zona industriale, summit con gli imprenditori

GROSSETO – Incontro giovedì 28 febbraio con gli imprenditori e cittadini della zona industriale a Grosseto Sviluppo. All’ordine del giorno della riunione la viabilità e l’accessibilità del luogo.

Gli assessori Fausto Turbanti e Riccardo Megale hanno ribadito il principio alla base delle azioni dell’amministrazione comunale: la predisposizione all’ascolto e al confronto con le esigenze dei cittadini.

“Ogni passo in avanti è pensato e testato esclusivamente per risolvere i problemi dei nostri cittadini e migliorare la situazione di questo territorio – confermano gli assessori Megale e Turbanti -. E la nostra progettualità non può assolutamente prescindere da un frequente confronto con le istanze dei grossetani”.