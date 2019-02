Ultima di campionato contro il Follonica per gli Under 18 della Gea

GROSSETO – Cala il sipario sulla regular season del campionato Under 18 silver, con la Maregiglio Gea Grosseto impegnata venerdì sera alle 18 nel derby con il Follonica Basket, in programma al Palagolfo. I biancorossi allenati da Pablo Crudeli, dopo le bellissime affermazioni contro la Pallacanestro Grosseto Team 90 e contro l’Argentario Basket sono tornati prepotentemente in corsa per il secondo posto, che garantisce un posto nei playoff.

Oltre a battere il Follonica, però, Bassi e compagni per qualificarsi devono sperare in una sconfitta dei cugini del Team 90, che hanno due punti in più, sul campo della Pallacanestro Piombino. La Maregiglio ha infatti la differenza canestri favorevole nello scontro diretto. La Gea giocherà dunque alla morte anche per chiudere nel migliore dei modi una prima fase che ha mostrato grandi progressi di tutta la rosa, che ha prestato diversi giocatori alla formazione di serie D.



La Simply Market, invece, sarà di scena domenica alle 11,30 sul parquet di Castelfiorentino nella sesta giornata di andata del campionato Under 14 silver. Le ragazzine di Luca Faragli sono intenzionate a dare seguito alla bella vittoria contro il Baloncesto Firenze.