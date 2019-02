Trasferta in Germania per Angelo Rizzo del team Conti Cavini, sfiderà il russo Pfeifer

GROSSETO – Il pugile professionista di Civitavecchia Angelo Rizzo, appartenente al team di Rosanna Conti Cavini sabato prossimo 2 marzo è impegnato in Germania a Magdeburgo in un incontro sulla distanza delle sei riprese, contro il forte russo residente ad Amburgo Erik Pfeifer, pugile di assoluto valore che da dilettante ha partecipato a due olimpiadi, Londra e Rio e capace di conquistare il bronzo ai mondiali di Baku e con un record immacolato fatto da tre successi in altrettanti match disputati, e dal canto suo Rizzo ha una buona esperienza da dilettante e quattro vittorie su cinque da professionista. In questi giorni Rizzo si sta allenando con i maestri Emiliano Corrente ed Alessandro Scapecchi.

Il pugile di Civitavecchia ringrazia la manager Rosanna Conti Cavini che gli ha messo a disposizione il maestro Scapecchi, un ritorno per lui in questo momento nella palestra della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini, che sarà anche al suo angolo in Germania per questo match.

Dopo alcuni mesi di distanza dal ring per alcuni infortuni, Rizzo vuole scalare le classifiche nazionali e con un buon incontro, a prescindere dal risultato, potrà farlo.

Angelo Rizzo salirà sul ring anche a Follonica nella manifestazione che si terrà nella città del Golfo il 12 aprile imperniata sul campionato italiano dei pesi superpiuma tra Francesco Invernizio e Giuseppe Carafa.