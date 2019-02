Strada franata: al via l’intervento di riparazione. Traffico chiuso per i lavori, ecco dove e quando

GROSSETO – «Inizierà domattina (1 marzo) l’intervento di riparazione in via Senese a Grosseto, dove questa mattina (28 febbraio) si è verificato un cedimento del manto stradale in un tratto sotto il quale passa la rete fognaria» a farlo sapere una nota di Acquedotto del Fiora.

«Immediatamente intervenuti – prosegue la nota dell’azienda – i tecnici di Acquedotto del Fiora hanno effettuato i sopralluoghi propedeutici all’intervento, verificando che la profondità a cui sono collocate le condotte, sia di fognatura nera che di fognatura mista, richiederà la parziale chiusura del traffico intorno all’area del cantiere».

«Pertanto i lavori inizieranno domattina – conclude la nota – in accordo con la Polizia Municipale che valuterà via via la parziale interdizione del transito in prossimità degli scavi. Per quanto riguarda le cause del cedimento, sarà possibile accertarle una volta effettuato lo scavo e raggiunte le condotte fognarie».