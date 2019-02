Si conficca un ramo in un occhio mentre si trova sul trattore. Rischia di perdere l’occhio

SAN GIOVANNI DELLE CONTEE – Forse non lo ha visto, erano già le 18 passate, o forse ha preso male le misure. Un uomo è stato soccorso ieri sera, nella zona di San Giovanni delle Contee, nel comune di Sorano, dopo che si era conficcata accidentalmente la punta di un ramo in occhio. L’uomo, 79 anni, stava lavorando la terra con il trattore quando, forse per un errore di valutazione, un ramo gli si è conficcato in un occhio lesionandolo gravemente.

È stato soccorso dagli operatori del 118, e trasferito in codice tre (i codici di gravità vanno da uno, il più blando, con ferite lievi, a quattro in caso di morte del paziente) all’ospedale Le Scotte di Siena per un trauma oculare con l’elisoccorso Pegaso. Rischia di perdere l’occhio.