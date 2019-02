GROSSETO – Visita nella redazione de IlGiunco.net per il presidente della associazione “Volontari per l’infanzia – Progetto Chernobyl”, Paolo Diciotti, che in diretta Facebook ha parlato dei progetti realizzati dall’associazione nei suoi 21 anni di attività. Tra questo quello più significativo che ha dato anche il nome all’associazione stessa, “Progetto Chernobyl”, con il quale sono stati accolti a Grosseto centinaia di bambini provenienti dalle zone contaminate della Bielorussia. E il presidente ha parlato anche dell’impegno futuro dell’associazione e dei nuovi progetti messi in campo come quello che riguarda i bambini di Grosseto. Per ulteriori informazioni sulla associazione si può visitare: www.facebook.com/volontariperlinfanzia.onlus