Panificio Arzilli fa rallentare la leader Il Veliero, goleade di Veterani Sportivi e Napoli Maremma

GROSSETO – Il dodicesimo turno del campionato di calcio 7 over 35 Csen vede il passo falso della capolista Ristorante Il Veliero: gli orbetellani infatti hanno pareggiato 2-2 col fanalino di coda Panificio Arzilli in una gara che sembrava potesse essere a senso unico. Ed invece i “fornai” hanno tirato fuori una grande prestazioni con doppietta di Luci che ha risposto al bomber orbetellano Wongher. Si rifanno sotto quindi i Veterani Sportivi, con 23 punti, che hanno strapazzato 7-1 il Bar Porta Vecchia oramai in caduta libera. Bella gara e grandi giocate da parte di Ceri, Tinturini e soci.

Stesso risultato anche per il Napoli Maremma che ha inflitto un passivo importante a La Stecca con le doppiette di Latina, D’Andrea e Cantagallo. Successo prezioso del Finanzia e Friends su una delle squadre più in forma del momento, la Panetteria Maremma, battuta 3-1 con doppietta di Ottobrino e centro di Dalle Nogare.

La classifica: Ristorante Il Veliero 25, Veterani Sportivi 23, Napoli Maremma 22, La Stecca 20, Finanzia e Friends 15, Bar Porta Vecchia 13, Panetteria Maremma 13, Panificio Arzilli 4.

La classifica marcatori: 14 Savelli (Veterani Sportivi), 14 reti Battistini (La Stecca), 14 D’Andrea (Napoli Maremma), 13 Wongher (Rist. Il Veliero), 12 Zerbini S. (Bar Porta Vecchia).

7-1

NAPOLI MAREMMA: Durante, Riso, Lopez, Manzo, Basilicata, Cantagallo, D’Andrea, Latina, Martorelli.

LA STECCA: Ottaviani, Sacchini, Balducci, Falciani, Battistini, Cuneo, Santiloni.

Marcatori: 2 Latina, 2 D’Andrea, 2 Cantagallo, Lopez; Sacchini.

7-1

VETERANI SPORTIVI: Ciofalo, Tinturini, Nardi, Angeli, Lorenzetti, Valente, Ceri.

BAR PORTA VECCHIA: Giovanili, Musilli, Argiolas, Becchi, Bagnoli, Zerbini S., Silvestre, Salvafondi.

Marcatori: 2 Valente, 2 Angeli, Ceri, Tinturini, Nardi; Argiolas.

1-3

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Cianti, Cinelli, Cipriani, Chirico, Moscatelli, Caridi, Allegro, Siveri.

FINANZIA E FRIEDNS: Acerra, Orusei, Rossi, Scipioni, Bova, Ottobrino, Dalle Nogare

Marcatori: Moscatelli; 2 Ottobrino, Dalle Nogare.

2-2

PANIFICIO ARZILLI: Baiamonte, Luci, Parricchi, Notaro, Valurta, Bruni, Narducci, Lozzi.

RISTORANTE IL VELIERO: Podestà G., Monaci, Di Tonno, Cappelloni, Nannini, Wongher, Bruni.

Marcatori: 2 Luci; 2 Wongher.