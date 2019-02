Nuovi referenti per la Lega sul territorio: «La nostra presenza è capillare». Ecco chi sono

MASSA MARITTIMA – “L’attenzione ai territori è fatta di presenza costante, per questo oggi siamo felici di aver individuato a Massa Marittima i nostri referenti locali” ad annunciarlo il segretario provinciale Andrea Ulmi

“E’ una presenza sempre più capillare quella della Lega in provincia di Grosseto – sottolinea Ulmi – dopo l’incarico assegnato a Daniele Brogi, come referente del settore organizzativo per il comune massetano, ed a Natalino Cerquettini, come referente territoriale per il tesseramento”.

“Si tratta di due persone molto conosciute – afferma Ulmi- Brogi per la sua attività nel mondo del commercio, Cerquettini per quella in ambito sportivo. Da tempo sono vicine alla Lega ed andranno ad affiancare il nostro responsabile dell’area metallifera Paolo Pazzagli. Per noi si tratta di un passaggio importante per dare riferimento ai nostri elettori e simpatizzanti sul territorio”. S

i tratta di un passaggio fondamentale in vista delle prossime scadenze elettorali. “Proprio per queste ragioni – spiega Ulmi- il settore provinciale organizzazione della Lega ha suggerito di individuare i nostri referenti locali in vista di una nostra presenza corposa in consiglio comunale e, contiamo, anche nella prossima giunta massetana”.

“Dopo la giornata cruciale di venerdì scorso – sostiene il segretario della Lega- dove si è respirato l’entusiamso che ruota attorno al nostro partito durante l’inaugurazione della sede provinciale di Grosseto e la cena di Follonica con il commissario nazionale Susanna Ceccardi, adesso siamo ad augurare un buon lavoro ai nostri referenti sul territorio massetano dove intendiamo aprire presto una nostra sede comunale in cui accogliere i cittadini ed i simpatizzanti”.

I referenti della Lega Daniele Brogi e Natalino Cerquettini sono a disposizione dei massetani e possono essere contattati via mail all’indirizzo lega.massamarittima@gmail.com .