Manciano in finale di Coppa Toscana, il consigliere Bulgarini: «Grande festa di sport per la nostra comunità»

MANCIANO – Grande soddisfazione a Manciano dopo il successo della squadra locale nella semifinale secca di Coppa Toscana di Prima categoria. Il consigliere delegato allo Sport del Comune di Manciano Roberto Bulgarini commenta la partita giocatasi tra il Manciano e il River Pieve di Castelnuovo Garfagnana.

“Quella di mercoledì 27 febbraio è stata una grande giornata di sport. Vedere la nostra squadra locale, non solo vincere la gara e andare direttamente alla finalissima a Firenze, ma sentire l’entusiasmo di tutta la nostra comunità che non era divisa ma anzi unita per sostenere i suoi calciatori, è stata un’emozione senza fine”. Queste sono state le parole di Roberto Bulgarini consigliere delegato allo Sport del Comune di Manciano pronunciate in occasione della partita di semifinale di Coppa Toscana tra il Manciano e il River Pieve di Castelnuovo Garfagnana.

“Un ringraziamento particolare va alla Usd Manciano e a tutta la squadra, al mister Alessandro Renaioli perché hanno fatto vivere a tutti gli amanti dello sport sano una bellissima competizione. Lo stadio Niccolai era pieno come da tempo non succedeva, i bambini si sono entusiasmati nel vedere giocare la propria squadra, i tifosi appassionati e coinvolti per le magnifiche azioni dei colori bianco-rossi. Un clima di festa è ciò che si è respirato a Manciano durante la partita. Ora non ci resta che aspettare e sostenere i nostri ragazzi per vincere a Firenze”.

Sul campo il team locale è andato a segno con Brutti in ciascun tempo, a vanificare il temporaneo vantaggio ospite con Satti. Gara piacevole, con i maremmani che tengono a bada gli avversari. Per loro adesso, festeggiamenti e poi un occhio alla finalissima di Firenze che si disputerà il 10 aprile allo stadio bozzi contro il Lanciotto Campi, che ha prevalso sempre per 2-1 sul Rassina.