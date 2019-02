Laguna: «Un mese di lavori per la pulizia dei canali». Al via l’intervento di bonifica

ORBETELLO – «Sono arrivate questa mattina a Torre delle Saline i due mezzi del Consorzio di bonifica che hanno iniziato la pulizia dei canali della Laguna, intervento che durerà circa un mese» a farlo sapere il sindaco, Andrea Casamenti, che era sul posto insieme agli assessori Minucci e Teglia e al presidente del Consorzio, Fabio Bellacchi.

«Tanti, tanti anni di attesa – dice Casamenti – un immediato e continuo impegno per raggiungere il risultato da parte dell’attuale amministrazione comunale che, come promesso in campagna elettorale, fin dal suo insediamento si è occupata della ventennale questione, una grande perseveranza da parte dell’Assessore all’Ambiente, Luca Minucci».

«Finalmente – conclude il sindaco – è iniziata la ripulitura dei canali da parte del Consorzio di Bonifica. Alcuni anni fa criticammo il pagamento del contributo consortile senza interventi sul territorio. Con la nostra azione amministrativa ora gli interventi arrivano. Un ringraziamento al Consorzio di Bonifica e al suo Presidente Bellacchi e alla Regione Toscana».