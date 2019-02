GROSSETO – Una buca di oltre un metro di diametro si è aperta sull’asfalto, in via Senese, a Grosseto, nella zona del Villaggio Curiel, all’altezza del numero civico 134. La buca ha una profondità di un metro. I Vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una vettura.

di 3 Galleria fotografica frana strada