Cuochi, autisti, baristi: arriva il curriculum day per chi cerca lavoro nel turismo

ORBETELLO – Il Consorzio Welcome Maremma e il Centro per l’Impiego di Orbetello, con il patrocinio del Comune di Orbetello, il giorno 7 marzo 2019 presso l’Auditorium comunale di Orbetello organizzano il Recruiting Day, una giornata di incontro tra le aziende turistiche del territorio, aderenti al Consorzio Welcome Maremma ed i candidati qualificati in cerca di lavoro per la prossima stagione estiva.

Il Consorzio Welcome Maremma e il Centro per l’Impiego di Orbetello il giorno giovedì 7 marzo, orario 10/13 presso l’Auditorium Comunale di Orbetello, organizzano il Recruiting Day Settore Turismo, per le aziende consorziate con Welcome Maremma. L’iniziativa rientra nel ciclo di eventi che l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI) realizza al fine di creare significativi momenti di incontro tra i servizi pubblici per l’impiego ed il contesto produttivo, che facilitino la reciproca conoscenza e gli spazi di collaborazione.

La metodologia del recruiting day consente di accogliere nello stesso luogo e allo stesso momento candidati e aziende sulla base dei profili professionali richiesti. In occasione della nuova stagione turistico-ricettiva, di seguito i profili ricercati: Cuochi, Aiuto cuochi, Camerieri, aiuto camerieri, Parcheggiatori, Lavapiatti, Baristi, banconieri di bar, Addetti al laboratorio di pasticceria, Addetti alla pulizie delle camere, Responsabili di sala, Manutentori, Autisti, Tuttofare di cucina, Cassieri.

Le persone interessate devono candidarsi entro e non oltre giovedì 28 febbraio 2019 attraverso IDOLWEB, il portale per l’incontro domanda/offerta della Regione Toscana, all’indirizzo servizi.toscana.it/Lavoro/Grosseto/idol/index-frontend.html, oppure per mail a serviziimprese.orbetello@regione.toscana.it Oggetto: “candidatura Recruiting Day”.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Orbetello che così interviene tramite l’Assessore al Turismo, Maddalena Ottali «Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta del Consorzio Welcome Maremma soprattutto in vista della nuova stagione turistica. La collaborazione del Centro per l’Impiego, sportello da sempre attivo a Orbetello e fondamentale nel sistema occupazionale della zona, sarà preziosa per il reclutamento di profili professionali per un settore, come quello turistico-ricettivo, che necessita di professionalità specifiche e di una formazione che il mondo del lavoro richiede sempre più completa. Un’occasione importante di confronto domanda/offerta per i nostri giovani e per le nostre strutture che siamo certi darà frutti positivi per tutto il comparto».

«La giornata “Recruting Day” – aggiunge il presidente di Welcome Maremma Carlo De Simoni – è un evento di incontro fra domanda e offerta di posti di lavoro dove, non solo i Consorziati vedranno facilitato il loro compito di selezione del personale, ma viene anche instaurato il rapporto diretto e immediato con chi cerca il lavoro attraverso la preselezione. Rappresenta pertanto un primo passo di relazione fra il Consorzio e Il Centro per l’Impiego grazie al quale ci auguriamo possa nascere una collaborazione proficua in vista di un evento più strutturato da ripetere già alla fine del 2019».

INFO al Centro Impiego: tel. 0564.867230 serviziimprese.orbetello@regione.toscana.it