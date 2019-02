Contro il Pisa una vittoria e una sconfitta per le Rappresentative provinciali

PONTEDERA – In una bella giornata di sole oltre che di calcio ben giocato, ieri a Pontedera, si sono affrontate le Rappresentative Provinciali della Figc delle Delegazioni di Pisa e quella di Grosseto presieduta da Agide Rossi, nel terzo turno del Trofeo Toscana riservata alle categorie, Giovanissimi 2005 ed Allievi 2003, impegnate nelle manifestazioni organizzate dal Comitato Regionale della Figc presieduto da Paolo Mangini e valide per il XXXII Trofeo Toscana e VIII Torneo Regionale Marco Orlandi.



I primi a scendere in campo sull’impianto sportivo dell’Oltrera di Pontedera, sono stati i Giovanissini 2005 che, pur disputando una buona partita, sono usciti sconfitti per 3-2 al termine di una bella partita davanti a oltre 300 spettatori. A passare in vantaggio sono i pisani con una reete di Sandroni di testa, ma poco dopo i grossetani riescono a pareggiare con Conti che riceveva il pallone su punizione di Cappelli. A due minuti dalla fine del primo tempo l’episodio contestato dagli ospiti che ha forse deciso la gara: per un contrasto tra Fazzi e Carri l’arbitro, tra le proteste degli ospiti, decreta il calcio di rigore realizzato da Caprai. Nella ripresa i ragazzi di Magro pareggiano con Tenci, ma la sfortuna è dietro l’angolo con un tiro cross di Carri e una deviazione di Arrigucci porta in vantaggio i locali per 3-2.



RAPPRESENTATIVA PISA-RAPPRESENTATIVA GROSSETO 3-2 (Giovanissimi)

PISA: Santalucia, Bulleri, D’Angiolella, Sardi, Sandroni (Barsotti), Luperi, Tiozzo (Studiati), Cerrai (Tavani), Carri (Crispino), Carrai, Martinez. Selezionatore: Vincenzo Parrinelli. A disposizione: Simoncini, Falaschi, Bruno, Ascione.

GROSSETO: Galeazzi, Tavarnesi (Palazzesi), Sarzilla, Paccagnini (Bodron), Fazzi, Arrigucci (Bruno), Maruccia (Pisotta), Passalacqua, Solari (Tenci), Cappelli, Conti. Selezionatore Pietro Magro. A disposizione: Reali, Biliazzi, Rocchi. Arbitro: Ciro D’Elia di Pisa. Marcatori: 13’ Sandroni, 20’ Conti, 33’ Carrai (rigore), 50’ Tenci, 64’ autorete di Arrigucci.



A seguire è stata la volta delle rappresentative Allievi 2003 che si sono date battaglia dal primo all’ultimo minuto per avere ragione l’una dell’altra e i grossetani, grazie ad un primo tempo sontuoso si sono aggiudicati la partita per 2-0 grazie ai gol spettacolari di Verrengia e Vettori su punizione, oltre che fallire un rigore con Bognomini, che hanno consentito alla rappresentativa grossetana di portare a casa una vittoria meritata e che in trasferta a mancava da diversi anni per la gioia di tutto l’entourage grossetano con il Delegato Agide Rossi in testa e del selezionatore Pietro Magro.

Prossimo impegno per le Rappresentative Grossetane è per mercoledì 13 marzo contro i pari età della Delegazione di Lucca.



RAPPRESENATTIVA PISA – RAPPRESENTATIVA GROSSETO 0-2 (Allievi)

PISA: Sbrana (Ribechini), Catalano (Giaquinto), Di Giulio, Rocchi, Guerra, Bertini, Moretti (Moretti), Brattoli (Amatore), Arcolini, Ganetti (Biondi), Mori (Orazio) A disposizione: Coppola, Andreini. Selezionatore: Giancarlo Cuppoletti. Arbitro Alessio Ghelardoni di Pisa.

GROSSETO: Terribile, Porciani (Barbini), Angeli, Rosini, Curcio, Pulz, Antongini (Angiolini), Ibraimi (Calussi), Bognomini (Gorelli), Vettori (Salazar), Verrengia (Torti). A disposizione: Massetti, Berti, Valente. Selezionatore: Pietro Magro.

MARCATORI: 14′ Verrengia, 24′ Vettori