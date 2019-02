Antenna da 40 metri alla Finoria, arriva l’assemblea pubblica

GAVORRANO – E’ stata convocata per lunedì, 4 marzo, un’assemblea pubblica per parlare dell’antenna del parco della Finoria.

Questa settimana sono iniziati i lavori per l’installazione del traliccio delle telecomunicazioni di oltre 40 metri che spunterà sulla collina gavorranese; la concessione del terreno comunale alla società grossetana Emipre srl è stata contestata fortemente sia dalle forze politiche sia dai cittadini. Quest’ultimi, proprio in questi giorni, hanno ribadito la propria contrarietà al progetto, non solo dal punto di vista di impatto ambientale ma anche per lo sviluppo del territorio.

Per discutere di tutti gli aspetti, dai passaggi che sono stati fatti in questi mesi agli aspetti tecnici che riguardano l’ormai famosa “antenna della discordia”, il sindaco Andrea Biondi ha deciso di organizzare un’assemblea aperta a tutti i cittadini che si terrà il 4 marzo alle ore 18 alla biblioteca comunale del capoluogo. Durante l’incontro l’amministrazione risponderà alle domande del pubblico.