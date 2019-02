ULTIM’ORA – Cade durante l’escursione: la zona è impervia, per recuperarla parte Pegaso

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Aggiornamento ore 17.39: La donna è stata recuperata ed è involo con Pegaso verso l’ospedale di Grosseto. Sembra che abbia riportato la frattura di un femore.

News 16.50: È in corso in questo momento il recupero di una donna caduta in una zona impervia attorno a Castiglione della Pescaia. La donna stava affrontando un percorso escursionistico a piedi quando è scivolata. La zona particolarmente impervia, attorno a palazzo Prile, non ha permesso alla Croce rossa di arrivare sul posto. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento di Pegaso per il recupero dell’escursionista.