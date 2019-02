Sapori di Toscana incontra persone in cerca di lavoro: ecco i profili richiesti

GROSSETO – «La Sapori Toscana Spa, all’interno del ciclo di eventi «Imprese al Centro», incontra persone in cerca di occupazione, preselezionate dal centro per l’impiego di Grosseto e disponibili da aprile a settembre» a farlo sapere una nota del centro per l’impiego.

«I profili ricercati – illustra la nota – sono: addetto alla logistica di magazzino e autista consegnatario patente B. Lo scopo di questi eventi è quello di favorire l’incontro tra le imprese e le persone in cerca di lavoro, offrire alle prime un’opportunità per entrare in contatto direttamente con nuovi potenziali candidati e fornire ai partecipanti l’iniziativa informazioni utili sull’azienda, sulla sua organizzazione e sulla gestione delle risorse umane».

«L’obiettivo – conclude la nota -è fare conoscere alle persone che sono in cerca di nuove opportunità di lavoro l’organizzazione dell’impresa e i mercati di riferimento, i servizi e i prodotti offerti, i criteri nella scelta di nuovi collaboratori. Le persone interessate devono candidarsi entro l’8 marzo 2019 attraverso IdolWeb, il portale per l’incontro domanda-offerta della Regione Toscana, al link https://servizi.toscana.it/Lavoro/Grosseto/idol/index-frontend.html e solo i candidati attinenti saranno ricontattati dal Centro per l’Impiego di Grosseto per la partecipazione all’evento».