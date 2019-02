Primarie Pd: si vota domenica dalle 8 alle 20. Ecco tutti i seggi in Maremma

GROSSETO – Domenica 3 marzo si vota in tutta Italia per le primarie del Partito democratico. Si vota dalle 8 alle 20 nei seggi allestiti in tutti i comuni della provincia di Grosseto.

I candidati – Gli elettori possono scegliere tra i tra candidati alla segreteria e quindi alle loro liste collegate. Sulla scheda ci saranno Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti.

I candidati grossetani all’assemblea – Ecco i candidati delle tre mozioni.

• Mozione Martina

• Mozione Zingaretti

• Mozione Giachetti

Chi vota – Possono votare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali. Possono votare anche, anche se prima devono registrarsi sul sito www.pdprimarie2019.it i ragazzi dai 16 ai 18 anni e i cittadini comunitari ed extracomunitari.

Per votare – Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di identità valido, la tessera elettorale e pagando un contributo di due euro.

I seggi – Ecco il documento con tutti i seggi in provincia di Grosseto. LINK.